Suisse – Un séisme de magnitude 3,1 secoue le Haut-Valais La secousse de magnitude 3,1 a vraisemblablement été ressentie de manière assez forte à proximité de l’épicentre à 7 kilomètres à l’est de Zinal (VS).

Le SED a enregistré un peu plus de 1100 séismes en Suisse et dans les régions limitrophes l’an dernier (archives). KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Un tremblement de terre de magnitude 3,1 a été secoué mercredi vers 00h30 le Haut-Valais. L’épicentre se trouvait à 7 kilomètres à l’est de Zinal (VS), a indiqué le Service sismologique suisse (SED) de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich.

La secousse a vraisemblablement été ressentie de manière assez forte à proximité de l’épicentre, précise le SED. Des dégâts ne sont pas attendus pour un séisme de cette magnitude. La Suisse connaît régulièrement des tremblements de terre. L’an dernier, le SED a enregistré un peu plus de 1100 séismes dans le pays et dans les régions limitrophes. Le Valais est le canton le plus exposé à ce phénomène.

Selon des données historiques, un séisme majeur d’une magnitude de 6 à 6,5 se produit en moyenne tous les 100 ans en Valais. La dernière secousse importante a eu lieu en 1946, avec un épicentre situé à quelques kilomètres au nord de Sierre.

ATS

