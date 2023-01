Iran – Un séisme de magnitude 5,9 fait deux morts et de nombreux blessés Un séisme a frappé l’Iran au cours de la soirée de samedi. Le premier bilan annoncé par les autorités fait état de deux victimes et des centaines de blessés.

1 / 1 Déjà en juillet un séisme de magnitude 6 avait frappé l’Iran. AFP

Un séisme de magnitude 5,9 est survenu samedi soir dans le nord-ouest de l’Iran, près de sa frontière avec la Turquie, tuant au moins deux personnes et faisant des centaines de blessés, selon un média d’État. Le tremblement de terre a frappé la ville de Khoy, dans la province iranienne de l’Azerbaïdjan occidental (nord-ouest), à 21 h 44 locales (18 h 14 GMT), a rapporté le Centre sismologique de l’Université de Téhéran.

«Jusqu’à présent, ce séisme a fait 580 blessés et deux morts», a déclaré le gouverneur de la province de l’Azerbaïdjan occidental Mohammad Sadegh Motamedian, cité par l’agence Irna. «Le ministre de l’Intérieur et le chef de la Société du Croissant-Rouge sont en route pour Khoy», a-t-il ajouté. L’Iran se trouve à la rencontre de plusieurs plaques tectoniques et connaît une forte activité sismique.

Le 18 janvier, un séisme de magnitude 5,8 près de Khoy avait fait plusieurs centaines de blessés. En février 2020, un tremblement de terre de magnitude 5,7 avait touché le village de Habash-e Olya (ouest) et tué au moins neuf personnes de l’autre côté de la frontière, en Turquie. Le séisme le plus meurtrier jamais enregistré en Iran, de magnitude 7,4, s’est produit en 1990, faisant 40’000 morts dans le nord du pays et 30'000 blessés. Un demi-million de personnes s’étaient alors retrouvées sans logement.

AFP

