Asie du Sud-Est – Un séisme de magnitude 6 enregistré au large de l’Indonésie Un séisme de magnitude 6 a été détecté lundi matin au large des côtes de l’île indonésienne de Sumatra, a rapporté l’Institut sismologique américain USGS. Aucune victime n’a été rapportée.

L’Agence indonésienne de météorologie, de climatologie et de géophysique (BMKG) a attribué au séisme une magnitude supérieure de 6,2. AFP

L’épicentre du tremblement de terre est situé à environ 48 kilomètres au sud-est de la ville de Singkil, dans la province indonésienne d’Aceh, à une profondeur de 48 kilomètres, a précisé l’USGS. Aucune victime ni dégâts importants n’ont été rapportés dans l’immédiat. La secousse s’est produite vers 6 h 30 locales (0 h 30 dimanche en Suisse).

Le séisme a été «ressenti à Medan», à environ 120 kilomètres au nord-nord-est de l’épicentre, a rapporté le Centre sismologique euro-méditerranéen. L’Agence indonésienne de météorologie, de climatologie et de géophysique (BMKG) a attribué au séisme une magnitude supérieure de 6,2.

Plus de 600 morts à Java en novembre

L’Indonésie connaît une activité sismique et volcanique fréquente en raison de sa position sur la «ceinture de feu» du Pacifique, où les plaques tectoniques entrent en collision. Le 21 novembre dernier, 602 personnes ont péri dans un séisme de magnitude 5,6 qui a secoué la province densément peuplée de Java occidental, sur l’île principale de Java.

Plus récemment, un tremblement de terre de magnitude 7,6 s’est produit le 10 janvier au large de l’Indonésie et du Timor-Oriental, également dans les profondeurs de l’océan. Il a fait un blessé et détruit quinze maisons et deux écoles, selon l’Agence indonésienne de gestion des catastrophes (BNPB).

Le séisme le plus meurtrier en Indonésie, survenu au large de Sumatra le 26 décembre 2004, avait fait plus de 230’000 morts jusqu’au Sri Lanka, en Inde et en Thaïlande et avait provoqué des vagues gigantesques, atteignant jusqu’à 30 mètres de hauteur sur le rivage de Banda Aceh, au nord de Sumatra. Il était de magnitude 9,1.

AFP

