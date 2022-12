Taïwan – Un séisme peu profond de magnitude 6,2 secoue l’île Un tremblement de terre de magnitude 6,2 a frappé jeudi la côte est de Taïwan, a annoncé le bureau météorologique de l’île. Il n’y a aucun rapport immédiat de dommages.

Les secousses ont été ressenties dans la capitale, Taipei. AFP

Le séisme a frappé juste après midi (5 h du matin heure suisse) à environ 30 kilomètres au large des côtes du comté de Hualien, à une faible profondeur de six kilomètres. L’Institut de géophysique américain US Geological Survey (USGC) a pour sa part rapporté une magnitude inférieure à 5,9 et une profondeur de 12 kilomètres. Aucun dégât ou victime n’a été signalé dans l’immédiat.

Séismes réguliers

Taïwan est régulièrement frappé par des tremblements de terre car l’île se trouve à proximité de la jonction de deux plaques tectoniques. Certains tremblements de terre de 6,0 ou plus peuvent se révéler mortels, bien que cela dépende beaucoup de l’endroit où le séisme frappe et à quelle profondeur.

Un journaliste de l’AFP à Taipei a indiqué que les secousses ressenties dans la capitale étaient moins intenses que lors des précédents tremblements de terre cette année. Un séisme beaucoup plus fort, de magnitude 6,9, avait frappé la côte est de Taïwan en septembre, tuant une personne et détruisant plusieurs bâtiments.

