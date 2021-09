Drame à Sion – Un septuagénaire décède suite à une altercation avec des jeunes Un Valaisan de 70 ans avait chuté au sol lors d’une dispute survenue dans la nuit du 6 au 7 septembre. Il est décédé deux jours plus tard à l’hôpital. Cinq personnes ont été interpellées.

Cinq auteurs présumés ont pu être identifiés et interpellés durant les heures qui ont suivi l’agression. (Photo d’illustration) KEYSTONE/Olivier Maire

Un Valaisan de 70 ans est décédé le 9 septembre à l’hôpital à la suite d’une altercation survenue deux jours plus tôt à Sion. Cinq personnes âgées de 21 à 27 ans ont été interpellées. Elles sont toujours en détention.

Le 7 septembre, vers 2h du matin, pour une raison que l’enquête devra déterminer, le septuagénaire domicilié dans la région a été pris à partie par un groupe de jeunes, indique mercredi dans un communiqué la police cantonale valaisanne. Lors de l’altercation, il chute au sol et succombe à ses blessures deux jours plus tard à l’hôpital.

Cinq auteurs présumés ont pu être identifiés et interpellés durant les heures qui ont suivi l’agression. Il s’agit de trois ressortissants suisses, deux de 27 ans et un de 22 ans, domiciliés dans le canton de Vaud et en Valais, d’une Suissesse de 26 ans domiciliée en Valais ainsi que d’un ressortissant français de 21 ans de passage dans la région.

Le Ministère public a ouvert une instruction pénale et des détentions préventives ont été ordonnées. Ces cinq personnes sont toujours incarcérées, précise à Keystone-ATS la police cantonale. Celle-ci lance par ailleurs un appel à témoins de cet événement.

ATS

