À Renens, près de la place du Marché, la «Porte d’orientation sociale» est le nouveau guichet unique pour traiter et accompagner les besoins d’aide sociale pour sept communes de l’Ouest lausannois. Christophe Milardi et Muriel Ramseier sont directeur et directrice adjointe de l’Association régionale pour l’action sociale dans l’Ouest lausannois (Arasol).

PATRICK MARTIN