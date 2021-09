Les 100 ans du Service des autos – Un siècle à faire rouler droit les Vaudois Ce service incontournable pour tous les détenteurs d’un permis de conduire organise un concours et diverses actions jusqu’à la fin de l’année pour célébrer son anniversaire. Sylvain Muller

Une Ford Escort passant le contrôle technique à la Blécherette en 1962. SAN – ldd

C’est un endroit connu par une écrasante majorité des Vaudoises et des Vaudois. Un endroit où ils se sont souvent rendus l’estomac noué dans l’espoir de décrocher un permis de conduire ou de faire passer l’expertise à un véhicule. Mais son actualité est festive: le Service des automobiles et de la navigation (SAN) célèbre dès ce jour et jusqu’à la fin de l’année son 100e anniversaire.

Pour marquer le coup, un site internet spécifique a été ouvert, où l’on trouvera notamment dès le 1er octobre un concours qui fera 100 gagnants, dont un nouveau propriétaire de vélo électrique. Plusieurs petites actions symboliques seront également menées jusqu’à la fin de l’année.