Témoignage exceptionnel – Un siècle de vie rêvée des Morgiens pour mieux tourner la page Un livre, par ses centaines de documents inédits, montre la ville de Morges comme elle ne le sera plus jamais. Et ce, au moment même où elle vient de passer un cap majeur au niveau de son urbanisation. Cédric Jotterand

La Grand-Rue de Morges remplie de voitures dans les années 70, une vision presque impossible à imaginer aujourd’hui pour ceux qui ont toujours connu ce «boulevard» réservé aux piétons, comme lors du grand marché du samedi. Collection de Gilbert Hermann

Il faut faire attention avec les mots et tout ce qui apparaît comme historique. Et si on a l’impression que Morges vient de voir pousser son premier immeuble d’importance avec la tour de l’îlot sud, en face de la gare, c’est davantage la nostalgie qui est convoquée que la réalité d’une ville qui a vu des quartiers entiers naître au fil des décennies.

Mais dans le cœur de beaucoup d’habitants et de riverains qui ont par exemple fait du marché du samedi l’objet immuable de leurs sorties, Morges reste «une petite cité à taille humaine», où les noms de famille comme Oulevay, Salina, Chatenoud, Friderici ou Blanchard étaient d’abord des visages connus, ce qui n’a évidemment plus cours aujourd’hui.