Anniversaire alpin – Un siècle d’escalade dans le Miroir d’Argentine En 1922, trois étudiants de Lausanne réussissaient la première ascension du Miroir d’Argentine, une superbe face calcaire de 450 m de haut, qui attire encore des grimpeurs du monde entier. Jean Ammann

En 1922, avec les moyens à disposition, l’ascension avait valeur d’incroyable exploit. Ldd

Claude Remy n’a pas compté: «J’ai dû ouvrir vingt-cinq voies, peut-être plus, sur l’Argentine.» Les frères Remy, Yves et Claude. Une cordée légendaire qui a imaginé et réalisé des centaines d’itinéraires sur toutes les faces rocheuses des Alpes, mais qui a une tendresse particulière pour le Miroir d’Argentine, cette dalle de 450 mètres. «Nous parlons d’une face unique, qui n’a pas sa pareille dans toutes les Alpes!» s’enthousiasme Claude Remy, 69 ans.