Deuxième tour – Un siège POP en grand danger à Renens Il n’y aura pas de ticket rouge-rose-vert au 2e tour. L’étau se resserre pour la Fourmi rouge, mais elle ne sortira pas l’un de ses municipaux de la course pour rejoindre l’alliance de gauche. Chloé Banerjee-Din

Administration communale de Renens. Vanessa Cardoso

Dans la bataille pour la Municipalité de Renens, les partis campent sur leurs positions. L’alliance rose-verte se maintient sans changement. Avec deux candidats déjà élus, elle en présente trois au 2e tour et ne se teintera pas de rouge. Autrement dit, le POP/Fourmi rouge reste seul et garde dans la course ses sortants, Karine Clerc et Didier Divorne. Mission: conserver ses deux sièges à l’Exécutif.

«Le troisième siège socialiste est de trop, au vu des équilibres au Conseil communal.» Byron Allauca, membre du POP/Fourmi rouge

Ce ne sera pas chose facile. Au premier tour, Nathalie Jaccard, qui pourrait donner un deuxième siège aux écologistes, a rassemblé plus de 700 voix de plus que les deux municipaux popistes. Selon Eugène Roscigno, qui coordonne la campagne du PS, des ouvertures ont été faites pour une alliance rouge-rose-verte au 2e tour, en vain. Membre du POP, Byron Allauca explique: «Il était hors de question de laisser tomber l’un de nos sortants.»