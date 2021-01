Que peut faire la justice suisse face aux multinationales qui recourent aux paiements occultes pour décrocher des contrats dans des pays notoirement corrompus? Pas grand-chose, entend-on souvent, en référence aux innombrables enquêtes enlisées ou inabouties dans ce domaine. Mais le Tribunal correctionnel de Genève vient d’offrir la démonstration éclatante du contraire. En condamnant le magnat des mines Beny Steinmetz et deux acolytes à des peines de prison pour avoir corrompu en Guinée, elle envoie un signal fort à tous ceux qui seraient tentés d’utiliser les mêmes procédés. Ce jugement, pour autant qu’il soit confirmé en appel, fera date.

Pour parvenir à ce verdict sévère, la Cour s’est appuyée sur le travail impressionnant réalisé durant six ans par les enquêteurs genevois. Il a fallu exploiter une masse énorme de documents, d’écoutes et d’e-mails internes saisis dans plusieurs pays. Ces preuves ont permis de percer à jour les montages utilisés par Beny Steinmetz et son groupe pour verser des millions de dollars à une épouse de l’ancien président guinéen. Au final, la conclusion est claire: quels que soient les subterfuges employés, quelles que soient les couches d’intermédiaires et de sociétés offshore interposées entre le corrupteur et le corrompu, payer des proches du pouvoir pour accéder aux ressources naturelles d’un pays est illégal.

Les procureurs Caroline Babel Casutt et Yves Bertossa et la juge Alexandra Banna Patrick Tondeux

Alors oui, dans ce domaine, la justice avance à un rythme d’escargot. Un tribunal genevois se retrouve à juger en 2021 des faits qui remontent à quinze ans et se sont déroulés à des milliers de kilomètres de la Suisse. Mais, aujourd’hui, le résultat est là. Il reste à espérer que ce procès aura valeur d’exemple. Et que les mœurs troubles qu’il aura contribué à révéler appartiendront réellement au passé.