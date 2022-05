Un simulateur «pro» testé par un as du volant

Les jeux de simulation de courses automobiles sont en pole position des ventes. On les trouve sur les ordinateurs ou sur les consoles de jeux. Les casques de réalité virtuelle sont aussi prisés. Et depuis peu, des salles spécialisées dans le sport automobile proposent de tester des simulateurs professionnels.

Lucas Légeret est engagé cette année dans le championnat GT World Challenge Europe sur Audi. À seulement 21 ans, le longiligne pilote de Blonay a été l’un des plus jeunes engagés des 24 Heures du Mans. Cet as du volant s’entraîne régulièrement sur un simulateur qu’il a installé à son domicile. Il est donc plus que légitime pour faire la critique de ces appareils.