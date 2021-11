Investissement à 100 millions – Un site médical de portée internationale se construit à Genolier Inédit en Suisse, le Genolier Innovation Hub, consacré à la recherche et à la formation, réunira des entreprises rayonnant dans le monde entier. Yves Merz

Images de synthèse du futur Genolier Innovation Hub, qui sera construit côté lac de l’actuelle Clinique de Genolier. Genolier Innovation Hub 2021 Image de synthèse de la façade sud-est du futur complexe dédié l’innovation dans la santé. Genolier Innovation Hub 2021 Le chantier du futur bâtiment du Genolier Innovation Hub, devant la clinique de Genolier. KEYSTONE/Laurent Gilliéron 1 / 12

D’ici deux ans, un nouveau centre consacré à l’innovation médicale ouvrira ses portes sur le site de la Clinique de Genolier, du groupe Aevis Victoria. Estimé à 100 millions de francs – dont 65 pour la construction –, ce complexe financé par le maître d’ouvrage Infracore SA et divers partenaires offrira des espaces pour la recherche, le développement et la formation.

Unique en Suisse, il accueillera des sociétés et des chercheurs actifs dans tous les domaines de la santé: medtech, pharma et biosciences. Ce lundi, la première pierre du Genolier Innovation Hub a été posée en présence de Philippe Leuba, conseiller d’État vaudois chargé du Département de l’économie, de l’innovation et du sport.