Portrait de Marc Rochat – Un skieur pas comme les autres, prêt à gagner les sommets Souvent blessé dans sa carrière, le slalomeur d’Épalinges renaît à l’ambition. Rencontre à Wengen dans sa grotte secrète. Christian Maillard - Wengen

Pour Marc Rochat «ce n’est pas évident d’être toujours dans l’ombre de ses coéquipiers». KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

On devine derrière lui l’Eiger, son Everest, un sommet à gravir. Comme le chemin qui mène à la victoire: toute une montagne. Il y a quelques jours, Marc Rochat a versé des larmes dans cette aire d’arrivée d’Adelboden, devant ces 25 000 spectateurs à ses pieds, saluant, avec émotion, sa belle neuvième place en slalom de Coupe du monde. Un résultat prometteur, s’ajoutant à son septième rang une semaine plus tôt à Garmisch-Partenkirchen. Comme une confirmation, pas encore un aboutissement, l’homme est ambitieux. On l’a rencontré à Wengen, à son hôtel, confortablement assis dans son fauteuil.