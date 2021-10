Dans ma rue – Street food d’ici - Un snack à l’italienne au cœur de Lausanne

Depuis plus de deux décennies, Le Monopole propose sandwichs chauds et spécialités italiennes aux habitués de la place Chauderon.

Où: place Chauderon, 1003 Lausanne, juste derrière l’arrêt de bus des TL.

Quoi: positionnée au centre de la place Chauderon, à Lausanne, la cabane du «Monopole» sert quotidiennement de délicieux sandwichs chauds ainsi que de nombreuses spécialités italiennes. Sur place, vous pourrez déguster des piadinas mozzarella, des focaccias au jambon de Parme et aubergine ou encore des pinocchios (sorte de saucisse italienne au fenouil).

Ouverte depuis plus de vingt ans, la cabane est tenue par Rosario Varricchione, bien connu dans le quartier et appelé affectueusement «Fratel» par les habitués du lieu.

Quand: ouvert du lundi au jeudi de 10h à 19h. Le vendredi de 9h30 à 21h, le samedi de 11h à 20h.

Combien: Un menu sandwich plus boisson vous reviendra aux alentours de 10 francs tandis que piadina et focaccia sont à partir de 8 francs.

On vous recommande: un sandwich chaud! Et pas des moindres, puisqu’il s’agit d’un grand classique du «Monopole», le Burkito bœuf (ou bœuf deux sauces pour les connaisseurs). Sauce mexicaine, sauce à l’ail, salade et tomates fraîches, il n’en faudra pas plus pour ravir vos papilles et votre estomac.

Les piadina et autre focaccia ne sont pas en reste. Jambon de parme, thon et artichauts, courgettes, salami, aubergines… Le choix est vaste et contentera autant les amateurs de charcuterie que les végétariens.

Un petit truc pour la route: pour amener un peu de douceur à la fin de votre repas, n’hésitez pas à prendre une petite crêpe sucrée. Celle à la crème de marrons est délicieuse.