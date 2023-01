CONCOURS | 10 x 2 billets à gagner – «Un soir de gala» de Vincent Dedienne 24 heures vous offre 10 x 2 billets pour «Un soir de gala» de Vincent Dedienne, le mercredi 18 janvier 2023 au Théâtre de Beaulieu, Lausanne.

«Un soir de gala» de Vincent Dedienne DR

«C’est un spectacle qui ressemble à la Louisiane, à l’Italie…

Il y a des personnages dedans, des jeunes, des vieux, des gentils-comme-tout, des cinglés, des optimistes et des foutus. Des héros et des ordures… Des gens. Tous différents et tous réunis pour «Un soir de gala». Leur point commun, c’est que c’est moi qui les joue. A capella.

Après avoir fait le tour de mon nombril dans mon précédent spectacle, j’ai décidé de tourner un peu autour des vôtres… si ça chatouille, tant mieux.



Vincent

P.S.: En revanche, il n’y a pas de linge étendu sur la terrasse, et c’est dommage.»

Informations complémentaires: opus-one.ch

