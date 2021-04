Hockey sur glace – Un solide LHC assure sa place dans le top 4 Les Lions ont maîtrisé Zurich, samedi soir au Hallenstadion, avant de faire la différence dans les dernières minutes (0-2). Jérôme Reynard

Auteur du premier but, Tim Bozon a lancé le LHC vers la victoire. keystone-sda.ch

Plutôt perméable deux jours plus tôt face à Ge/Servette (1-5), Lausanne avait resserré les boulons, samedi soir sur la glace de Zurich et son armada offensive. Privés de Joël Genazzi, de Vladimir Roth et de Charles Hudon (blessés) mais avec Denis Malgin de retour, les Lions ont allié travail, intensité, compacité et simplicité pour livrer une performance maîtrisée sur le plan défensif. Ils se sont heurtés à un adversaire qui ne leur a pas laissé grand-chose non plus. Résultat: les hommes de Craig MacTavish et de Rikard Grönborg se sont longtemps neutralisés, devant des gardiens - Tobias Stephan (4e blanchissage de la saison) et Ludovic Waeber - à leur affaire mais qui n’ont pas eu à jouer les sauveurs.

En fait, il a fallu attendre la 58e minute de jeu pour voir les filets trembler, sur un tir puissant de Tim Bozon (0-1), avant que Christoph Bertschy ne classe l’affaire dans la cage vide (59e 0-2). Une victoire synonyme de top 4 assuré pour le LHC, qui aura donc l’avantage de la glace en quarts de finale des play-off, peu importe son résultat lundi à Rapperswil à l’occasion de la dernière rencontre de la saison régulière.

Zurich - Lausanne 0-2 (0-0 0-0 0-2) Afficher plus Hallenstadion, à huis clos. Arbitres: MM. Salonen, Nikolic; Altmann, Steenstra. Buts: 58e Bozon (Barberio, Jooris) 0-1, 59e Bertschy (Malgin/cage vide) 0-2. Zurich: Waeber; P. Baltisberger, Geering; Trutmann, Berni; Meier, Marti; Capaul; Prassl, Roe, Andrighetto; Bodenmann, Krüger, Hollenstein; Lasch, Sigrist, Rautiainen; Pedretti, Schäppi, Wick; Riedi. Entraîneur: Grönborg. Lausanne: Stephan; Grossmann, Barberio; Heldner, Frick; Krueger, Marti; Schneeberger; Gibbons, Malgin, Almond; Bertschy, Emmerton, Kenins; Bozon, Jooris, Douay; Jäger, Froidevaux, Antonietti; Krakauskas. Entraîneur: MacTavish. Pénalités: 3x2’ contre Zurich; 3x2’ contre Lausanne. Notes: Zurich sans Blindenbacher, C. Baltisberger, Morant, Noreau, Pettersson, Suter (blessés) ni Diem (surnuméraire). Lausanne sans Genazzi, Hudacek, Hudon, Maillard ni Roth (blessés). 58’27 Zurich demande un temps-mort et joue sans gardien jusqu’à 58’56.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.