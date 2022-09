Tennis – Un énorme Stan Wawrinka sort Daniil Medvedev à Metz Le Vaudois de 37 ans s’est qualifié pour les quarts de finale du tournoi ATP 250 de Metz en écartant le No 4 mondial 6-4 6-7 (7/9) 6-3. Sa quatrième victoire de suite. BCH

Stan Wawrinka n’avait plus enchaîné quatre victoires de suite en compétition officielle depuis août 2020. AFP

Enfin! Six mois après son retour à la compétition, Stan Wawrinka (37 ans) tient son match référence. Celui qui valide ses progrès et légitime ses profonds espoirs de retrouver son meilleur niveau. Le Vaudois, matricule 284 au classement mondial, s’est offert jeudi le scalp de Daniil Medvedev (4e joueur mondial et tête de série No 1 du tournoi) au 2e tour du tournoi ATP 250 de Metz. Le tout en trois sets et 2 heures 20 de jeu, 6-4 6-7 (7/9) 6-3.

Il s’agit de sa quatrième victoire de suite, après les deux acquises en qualifications contre le Serbe Laslo Djere (ATP 67) et le Hongrois Zsombor Piros (ATP 160) puis celle face au Portugais Joao Sousa (ATP 55) au 1er tour. Wawrinka n’avait plus réalisé un tel enchaînement depuis août 2020.

Développement suit.

