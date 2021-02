Stratégie de vaccinations – Un sommet organisé à Berlin pour vacciner davantage Une réunion au sommet sur la lutte contre le Covid a débuté lundi à Berlin sous la présidence d’Angela Merkel.

Ce sommet «vaccinations» est organisé alors que les critiques redoublent contre le gouvernement allemand et l’Union européenne face à la lenteur des vaccinations.

Le ministre de la Santé Jens Spahn a prévenu d’entrée qu’il ne fallait pas attendre de miracle de cette réunion qui rassemble chefs de gouvernement régionaux, représentants de l’UE et groupes pharmaceutiques.

«Un sommet ne va pas produire plus de vaccins à lui tout seul», Jens Spahn, ministre allemand de la Santé

Les discussions ont toutefois pu débuter sur des nouvelles positives, avec l’engagement de plusieurs laboratoires d’accélérer leur production de vaccins anti-Covid.

75 millions de doses en plus

L’allemand BioNTech a ainsi annoncé dans la matinée jusqu’à 75 millions de doses supplémentaires de son vaccin développé avec l’américain Pfizer au deuxième trimestre pour l’UE.

Le géant allemand de la pharmacie Bayer s’est lui engagé à produire le vaccin d’un autre laboratoire du pays, CureVac, actuellement en voie de certification.

Et la veille, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen avait indiqué que le groupe anglo-suédois AstraZeneca, qui subit les foudres des dirigeants européens en raison d’importants retards de production, allait fournir 9 millions de doses supplémentaires par rapport à ce qui était offert la semaine dernière, soit 40 millions au total.

L’objectif du sommet consiste avant tout à fixer une stratégie pour vacciner plus vite et de façon plus efficace en Allemagne. Le pays devrait disposer, sous réserve de l’autorisation des vaccins de CureVac et Johnson&Johnson, de quelque 320 millions de doses cette année, selon un document du ministère de la Santé que s’est procuré l’AFP.

L’UE fustigée par la presse

Les médias allemands étaient lundi sans pitié pour l’UE, accusée d’avoir commandé des vaccins trop tard et d’avoir mal négocié notamment avec AstraZeneca.

L’Europe affiche actuellement un bilan de vaccination inférieur à celui notamment du Royaume-Uni, où les partisans du Brexit y voient la confirmation du bien-fondé pour le pays d’avoir quitté l’UE.

Il s’agit «d’une déclaration de faillite pour Bruxelles, une preuve d’incapacité des 27 Etats membres», fustige le journal populaire allemand Bild.

«Comment peut-on, dans la crise la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale, négliger à ce point l’approvisionnement» de vaccins, dénonce de son côté Der Spiegel.

Ursula von der Leyen se retrouve particulièrement en ligne de mire, certains, comme le parti d’extrême droite allemand AfD, réclamant son départ.

Élections législatives en septembre

Le chaos actuel est propre aussi à fragiliser la chancelière à quelques mois d’élections législatives en septembre.

Sa bonne cote de popularité et celle de son parti conservateur depuis des mois a reposé en grande partie sur une gestion jugée jusqu’ici efficace de la pandémie, à laquelle la première économie européenne avait plutôt bien résisté au printemps avant d’être frappée de plein fouet par la deuxième vague cet hiver.

Mais les ratés de la campagne de vaccination ont donné l’impression d’une perte de contrôle par celle qui dirige le pays depuis près de 16 ans et provoquent des remous jusque dans sa coalition gouvernementale avec le parti social-démocrate (SPD).

Le ministre des Finances et candidat du SPD à la chancellerie Olaf Scholz a ainsi multiplié les attaques contre le ministre de la Santé Jens Spahn, et indirectement Angela Merkel, en exigeant une réelle «stratégie de vaccination».

Une tentative pour le parti, en berne dans les sondages, de lancer sa campagne des législatives

