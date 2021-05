Le Vieux-Pays coupé en deux? – Un sondage révèle la fragilité de l’unité valaisanne Selon un questionnaire du quotidien «Walliser Bote», près de 60% des Haut-Valaisans verraient d’un bon œil la création de deux demi-cantons. Julien Wicky

Une personne en costume traditionnel effectue un lancer de drapeau valaisan lors du cortège de la 30e Fête fédérale de yodel, le 25 juin 2017 à Brigue. Au-delà du folklore, l’unité cantonale serait-elle menacée? KEYSTONE

Le chiffre peut surprendre: 57% des Haut-Valaisans se diraient favorables ou plutôt favorables à l’existence de deux demi-cantons en lieu et place d’un Valais uni. Cela ressort d’un sondage en ligne mené auprès de 800 lecteurs du quotidien «Walliser Bote», dont le rédacteur en chef se fait l’écho dans «Le Nouvelliste» ce lundi. Depuis trois semaines, les courriers de lecteurs et les débats sur ce thème occupent le journal haut-valaisan. Non représentatif et à prendre avec des pincettes, ce résultat tranché est toutefois révélateur d’une unité cantonale très fragile et régulièrement questionnée.