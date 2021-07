Migration – Un sportif d’élite est aux prises avec les autorités suisses L’Éthiopien Tolossa Chengere est un coureur de fond reconnu. Certains ont espéré qu’il coure et gagne pour la Suisse. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu. Kurt Pelda

L’athlète éthiopien Tolossa Chengere, à Morat-Fribourg en 2017. Il a remporté la mythique épreuve à deux reprises. KEYSTONE

Tolossa Chengere a incarné l’espoir de la course à pied en Suisse. L’ex-requérant d’asile éthiopien y a remporté de nombreuses victoires. L’athlète a triomphé notamment à Morat-Fribourg en 2003 et 2007; il est arrivé deuxième sur le Grand Prix de Berne en 2012. Ses talents ont fait de lui un sportif reconnu. Des personnalités romandes l’ont alors soutenu, espérant qu’un jour il puisse courir et gagner pour son pays d’adoption. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu. Les multiples versions du candidat à l’asile ont braqué les autorités. Il a aussi été soupçonné d’avoir abusé de l’aide sociale.