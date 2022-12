Procès à Vevey – Un «stalker» de fillettes et pédophile présumé face à ses voisins Jeudi à Vevey s’est tenue l’audience d’un trentenaire accusé, entre autres, d’avoir harcelé sa voisine de 6 ans et consommé des contenus pédopornographiques. Noriane Rapin

«Cette famille a vécu l’enfer. Je connais ma cliente depuis trente ans. Je ne l’ai jamais vue aussi paniquée.» Jeudi à Vevey, Me Laurence Krayenbühl a résumé en quelques mots le désarroi des deux parents qui se tenaient à ses côtés, et surtout de leur fille, Amel*. Les premiers accusent leur voisin du dessus d’avoir suivi et épié leur aînée jusque dans sa chambre durant plusieurs semaines début 2021. Âgée de 6 ans à l’époque des faits, elle aurait aussi été victime de gestes et de propos d’ordre sexuel de sa part.