Ouest lausannois – Un studio offre du rêve aux jeunes rappeurs de Chavannes À 11 ans ou 17 ans, ils ont la passion du hip-hop et des mots qui percutent. Grâce à la Commune et un rappeur devenu éducateur, ils enregistrent leurs premiers titres. Chloé Banerjee-Din

TLR, alias Tayler Roberts, face au micro du studio d’enregistrement de Chavannes-près-Renens. Florian Cella/24Heures

Quand on rêve de devenir rappeur, ça peut commencer très tôt. Alessandro, 11 ans, s’est découvert un talent en faisant un «freestyle» avec un copain. Traduction: un rap improvisé, des mots scandés comme ils viennent. «Il m’a dit que j’avais vraiment un potentiel. Alors peut-être que ça peut donner quelque chose.» L’ado a déjà l’ambition et le look qu’il faut. Mais bientôt, il pourra produire son premier titre, presque comme un pro, avec une qualité qui ne court pas les rues. À Chavannes-près-Renens, un studio d’enregistrement vient de voir le jour avec le soutien de la Commune.