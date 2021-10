Titre culinaire – Un Suisse est sacré meilleur pâtissier au monde David Schmid est le premier Suisse à obtenir ce sacrement. Le couronné de cette année exerce son art dans la cité argovienne.

David Schmid "est considéré comme un phare" dans le secteur de la boulangerie-confiserie suisse. SBC

L’Argovien David Schmid a été sacré mardi meilleur pâtissier du monde de l’année. Il est le premier Suisse à décrocher ce titre, a annoncé l’association suisse des patrons boulangers-confiseurs (SBC).

David Schmid «est considéré comme un phare» dans le secteur de la boulangerie-confiserie suisse, indique la SBC dans un communiqué. «Il avance avec détermination et convainc par son esprit d’innovation et sa créativité et n’hésite pas à partager ses connaissances et à transmettre ses idées.»

Lauréat de nombreux prix depuis la fin de sa formation en 2001, David Schmid a ouvert avec son épouse l’an dernier une pâtisserie qui porte son nom à Zofingue (AG). Avec une gamme réduite mais de qualité, il a créé «un petit morceau de France» au cœur de la cité argovienne, écrit la SBC. Le couple a reçu en juin dernier la «couronne boulangère».

