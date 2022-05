Cyclisme – Un Suisse frise le jaune sur le Tour du Pays de Vaud Jan Christen a manqué la victoire pour 24 centièmes, au terme du prologue du Tour du Pays de Vaud, disputé autour de Puidoux. L'Argovien de 17 ans n'a été devancé que par le Belge Duarte Marivoet Scholiers. Robin Carrel

Jan Christen. Twitter / @TeamEmiratesUAE

Trois ans que les organisateurs vaudois attendaient ça! Après deux annulations successives à cause du Covid, le Tour du Pays de Vaud, l'une des épreuves juniors par étapes les plus cotées du circuit, a repris son envol. Et il s'en est fallu de peu, d'un quart de seconde, pour que la fête soit totale.

Christen fait fort

Le prologue de 4,4 km autour de Puidoux a en effet été remporté par le très prometteur belge Duarte Marivoet Scholiers. Mais derrière lui, à simplement 24 centièmes, l'Argovien Jan Christen a lui aussi frappé fort. Celui qui vient de s'engager pour cinq ans avec le Team UAE de Marc Hirschi et de Tadej Pogacar a démontré qu'il faudrait compter avec lui pour le classement général en cette fin de semaine.

Le podium de ce galop d'essai avant les dénivelés du week-end a été complété par le Tchèque Pavel Novak, qui a fini à moins d'une seconde de Duarte Marivoet Scholiers. C'est donc le Belge qui sera paré de jaune vendredi, pour la 1re étape entre Paudex et Mathod. L'épreuve continuera samedi par deux demi-étapes (en ligne entre Cuarnens et Champagne et contre-la-montre autour de Champagne), avant de se décanter définitivement dimanche autour d'Aigle



Robin Carrel est journaliste au Sport-Center depuis 2018

