Sortie de route fatale – Un Suisse perd la vie dans un accident à Château d’Oex Un conducteur a perdu la vie après avoir fait plusieurs tonneaux, samedi sur la route cantonale Vionnaz.

Le véhicule du conducteur décédé a fait plusieurs tonneaux dans un champ. Google Maps

Un accident de la circulation a coûté la vie à un Suisse de 22 ans samedi matin, au lieu dit Les Devants de l’Etivaz, sur la route cantonale Vionnaz à Château d’Oex.



Le véhicule occupé uniquement par le conducteur a dévié sur sa droite dans une longue courbe avant de sortir de la route et d’effectuer plusieurs tonneaux dans un champ, indique un communiqué de la police vaudoise qui a été avisée de l’accident samedi, peu après 5h du matin.

Dépêchés sur place, les secours n’ont pu que constater le décès du conducteur, un ressortissant suisse domicilié dans la région.

Le procureur de service a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident. Les investigations ont été confiées aux spécialistes de l’unité de circulation de la Gendarmerie.

Cet événement a nécessité l’intervention de trois patrouilles de Gendarmerie, d’un équipage REGA, du SDIS du Pays d’En-haut, d’une ambulance Centre de Secours et d’Urgences du Chablais et des Alpes vaudoises et d’une équipe du soutien d’urgence. La route a été réouverte à la circulation vers 13h30.

Comm/Eto

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.