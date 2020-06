Histoire – 1944 – Un Suisse sauve des milliers de juifs hongrois Vice-consul de Suisse à Budapest, Carl Lutz, héros oublié, imagine des lettres de protection et des passeports collectifs. Gilles Simond

Carl Lutz dans les ruines de la résidence britannique sur la colline du château de Buda ravagée par les bombardements de l’hiver 1944-45. Archives privées Agnès Hirschi

Le 12 février 1945, après un mois et demi de féroces combats, le siège de Budapest prend fin par la victoire de l’Armée rouge sur les assiégés allemands. Dans Buda, la ville haute, règne soudain un silence complet. Un homme sort des ruines de ce qui fut un magnifique manoir du début du XIXe siècle et jusqu’en 1939 l’ambassade de Grande-Bretagne. Il s’appelle Carl Lutz, il est vice-consul de Suisse et à l’orée de son 50e anniversaire. Il lève une main pour protéger ses yeux de l’éblouissement causé par la lumière du jour: il vient de passer six semaines dans une cave, avec une trentaine d’autres personnes. Durant les trois années précédentes, la splendide demeure de cinquante pièces désormais détruite, avec son salon de 800 m2 carrés qui accueillait la famille royale en visite, fut son domicile. Et sans les immenses caves creusées dans le rocher sous la résidence – d’anciennes casemates de l’époque turque – il serait mort durant les bombardements intensifs qui ont rasé le quartier.