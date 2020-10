Sondage Tamedia – Un Suisse sur deux prêt à se faire vacciner contre le Covid Les réticences face au manque de recul et à la sécurité expliquent ces résultats plutôt bas en comparaison internationale. Virginie Lenk

Selon notre sondage, réalisé auprès de 15’000 personnes, 54% d’entre nous se feraient vacciner volontairement si un tel vaccin approuvé était disponible; 41% en revanche refuseraient. Reuters

Louise a perdu un ami à cause du Covid-19, alors que son oncle a passé plusieurs semaines aux soins intensifs, intubé et dans le coma. Aujourd’hui, la Valaisanne n’hésiterait pas une seconde. «Je suis pour une généralisation du vaccin dans notre pays. Seule une vaccination massive peut éradiquer au plus vite cette pandémie.»