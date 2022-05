Densification contestée – Un sursis pour les arbres du Castelet Le tribunal a refusé la demande des promoteurs de procéder à l’abattage anticipé de onze arbres à Pully. Marie Nicollier

La société propriétaire du parc privé du Castelet (10’000 m 2 ) veut y bâtir douze immeubles. VQH Florian Cella

Leur heure n’est pas encore venue. Les propriétaires du parc dit du Castelet, à Pully, voulaient procéder à l’abattage anticipé de onze arbres. Le Tribunal cantonal a tranché: c’est non.

Il entraînerait l’abattage d’une centaine d’arbres, dont 64 spécimens anciens, dénoncent les opposants. Ils ont fait recours mais aussi fondé l’association Pour un urbanisme harmonieux et imaginatif (PUHI) et lancé une pétition déjà riche de plus de 1200 signatures.