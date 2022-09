Abo Un chef, une recette – Un syphon, phon, phon qui aère la fondue Antoine Gonnet, nouveau chef du Pont de Brent, propose une mousse moitié-moitié qui s’agrémente au gré des saisons.

Une recette pas à pas avec le nouveau patron du restaurant du Pont de Brent, Antoine Gonnet. Jean-Paul Guinnard/24HEURES

Il est un peu rock’n’roll avec sa coiffure et sa grosse boucle d’oreille, mais Antoine Gonnet est aussi poétique que précis dans sa cuisine. Avec sa compagne Amandine Pivault, il a repris l’adresse mythique de Gérard Rabaey, puis Stéphane Décotterd en juin. Et déjà le style du jeune couple saute aux yeux à peine on entre dans le restaurant. Une décoration moderne, colorée, chaleureuse accompagne les convives. Un service décontracté ne signifie pas olé olé, au contraire. C’est précis, sympathique et rapide.