À peine annoncée, en mai dernier, la nomination de Pap Ndiaye au poste de ministre de l’Éducation nationale a généré moult remous au sein de la classe politique française et d’une partie de la société, notamment de la frange la plus traditionaliste. Soit.

Il nous est toutefois permis de douter que le gouvernement somme toute libéral et plutôt à droite d’Emmanuel Macron intègre, après le relativement conservateur Jean-Michel Blanquer, une figure qui représente son opposé idéologique. Si M. Ndiaye a endossé le costume de ministre, c’est vraisemblablement parce qu’il a décidé d’embrasser peu ou prou le projet républicain du président français.

Sa nomination à la tête de l’école de la République démontre cependant bien toute la difficulté qu’il peut y avoir à gérer l’école, à en avoir la charge et donc, par extension, à y travailler.

«La pression qui pèse parfois sur le corps enseignant peut expliquer en partie la pénurie de profs.»

Lorsque l’on se risque à un quelconque discours sur l’institution scolaire, on s’expose inévitablement à la critique par celles et ceux qui la trouvent trop conservatrice ou, à l’inverse, trop à gauche. La Suisse n’échappe pas à cette règle et la pression qui pèse parfois sur le corps enseignant peut expliquer en partie la pénurie de profs qui touche de plein fouet notre pays.

De même, lorsque l’on enseigne, on s’expose tout aussi inévitablement à la critique, parfois acerbe et facile, des parents, de la société et des individus qui la trouvent tantôt trop élitiste, tantôt trop laxiste. Tout le monde est allé à l’école. Tout le monde semble donc détenir la vérité quand il s’agit de définir le système scolaire parfait.

Néanmoins, malgré toutes les critiques, parfois légitimes, que l’on peut faire au système scolaire suisse, si on le considère comme monolithique et indivisible, j’aime à croire qu’il amène progressivement les jeunes à développer un esprit critique.

La Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) déclare d’ailleurs, dans ses objectifs en préambule au plan d’études romand, que «l’École publique assume une mission […] permettant à tous les élèves d’apprendre, et d’apprendre à apprendre afin de devenir aptes à poursuivre leur formation tout au long de leur vie». Elle doit également développer «la faculté de discernement et d’indépendance de jugement».

Un «modèle suisse» pas si mauvais

Alors certes, cela ne se fait pas du jour au lendemain et des processus de «bachotage» ou d’accumulation de connaissances déclaratives sont souvent nécessaires pour apprendre, dans un second temps, à penser par soi-même. Mais tout de même, admettons que le «modèle suisse» n’est de loin pas le plus imparfait de celui des pays riches ou de l’OCDE. Les systèmes français, coréen ou singapourien sont bien plus «archaïques».

Faisons, nous aussi, preuve d’esprit critique vis-à-vis de notre école lorsque cela s’avère nécessaire. Mais, de grâce, cessons de ne voir que ses défauts pour savoir relever, de temps à autre, ses vertus. Les personnes qui y travaillent durement au quotidien méritent mieux que de sempiternelles critiques, tant au café du commerce que sur les réseaux sociaux.

Yannick Maury Afficher plus Enseignant, député Vert

