Assassinat djihadiste de Morges – Un témoin raconte l’attaque durant le procès Les proches du jeune homme tué en septembre dans un kebab à Morges ont témoigné de leur douleur ce mardi devant le Tribunal pénal fédéral.

L’audience se poursuit. Après la famille, la cour va entendre l’expert psychiatre. Son rapport est très attendu après les propos confus et contradictoires tenus jusqu’à présent par l’accusé. Keystone

Le procès du ressortissant turco-suisse accusé de l’assassinat d’un Portugais en septembre 2020 à Morges a repris mardi devant le Tribunal pénal fédéral. Un ami a raconté l’attaque dans un kebab. La famille, parents et frère, ont ensuite parlé de la victime et de leur douleur.

Maigre et creusé, l’ami est apparu encore très affecté deux ans après les faits. Il a expliqué comment, ce soir-là, il avait cédé sa place autour de la table du kebab pour que son copain puisse prendre place à côté de sa copine. Il a vu ensuite quelqu’un s’approcher avec un capuchon rabattu sur la tête et faire un geste.

Le témoin a compris que l’individu avait donné un coup de couteau à son copain. Les autres convives pensaient que c’était un coup de poing. Même la victime n’y croyait pas, jusqu’à ce qu’elle s’effondre. L’ami a poursuivi l’agresseur jusqu’au coin d’un bâtiment. Il est revenu ensuite au kebab. Sur le moment, il n’a pas réalisé qu’il s’agissait d’un acte terroriste.

L’accusé veut s’en aller

Après le frère cadet, la maman de la victime a évoqué sa dernière conversation avec son fils, qui lui a dit «tout ira bien», lorsqu’il est reparti en Suisse. Invoquant un malaise, l’accusé a demandé à être dispensé de cette audition. La requête a été rejetée par le président de la Cour des affaires pénales.

Le père a commencé par remercier la police et les médecins pour leur intervention. Très ému, il a éprouvé beaucoup de difficultés à évoquer son fils. En venant en Suisse, il voulait avoir une meilleure vie qu’au Portugal. «Il était tout ce qu’un fils pouvait représenter pour un père.»

L’audience se poursuit. Après la famille, la cour va entendre l’expert psychiatre. Son rapport est très attendu après les propos confus et contradictoires tenus jusqu’à présent par l’accusé.

Âgé aujourd’hui de 29 ans, le prévenu avait revendiqué son acte au nom de la cause islamiste. Il répond principalement de meurtre et tentative de meurtre, d’assassinat, de lésions corporelles simples, de tentative d’incendie et d’explosion et de violation de la loi interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «État islamique».

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.