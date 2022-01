Laboratoires surchargés – Un test PCR pour voyager? Ça commence à coincer Avec la priorité logiquement accordée aux personnes symptomatiques, des labos peinent à garantir le diagnostic dans les délais exigés pour passer une frontière. Mais peut-on s’en plaindre? Cathy Macherel

Obtenir le résultat de son test PCR à temps pour prendre l’avion… la mission devient de plus en plus difficile. KEYSTONE/Michael Buholzer

On le dit depuis plusieurs jours, les laboratoires sont submergés de demandes de diagnostic de tests PCR, évolution logique au vu de la propagation rapide d’Omicron. Selon les derniers chiffres de l’OFSP, on est désormais à une moyenne suisse de près de 80’000 tests PCR réalisés par jour, un chiffre qui a triplé depuis début novembre. Face à cette situation, et sur demande des autorités fédérales, nombre de labos priorisent les diagnostics concernant les personnes malades ou positives à un test rapide.