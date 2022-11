Succession de Simonetta Sommaruga – Un ticket féminin? Eva Herzog balaie les reproches de discrimination D’abord inexpérimentées. Puis mamans de jeunes enfants. Et finalement trop vieilles. La candidate au Conseil fédéral dénonce au contraire les freins mis aux femmes. Caroline Zuercher avec ATS

Eva Herzog relève qu’aujourd’hui encore, la famille n’est un sujet que pour les femmes. KEYSTONE

Le ticket 100% féminin prôné par la direction du Parti socialiste dans la course à la succession de la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga continue d’alimenter les débats. Le conseiller aux États Daniel Jositsch (PS/ZH) trouve discriminatoire qu’un homme ne puisse pas briguer ce poste? Eva Herzog (PS/BS), qui s’est comme lui portée candidate, ne comprend pas cet argument.

Dans le «SonntagsBlick», la Bâloise souligne que les postes de direction ne se multiplient pas miraculeusement. «La promotion des femmes a pour conséquence qu’il y a moins de place pour les hommes. Je trouve difficile d’appeler cela de la discrimination.»

Le dominical rappelle que, quand Eva Herzog a été élue au Conseil d’État de son canton en 2004, puis lorsqu’elle a été candidate au Conseil fédéral en 2010, les journalistes l’ont interrogée sur ses jeunes enfants. Ce mois de novembre 2022, on l’a questionnée sur le temps qu’elle allait passer au Conseil fédéral, compte tenu du fait qu’elle a 60 ans.

«C’est toujours la même chose, commente la Bâloise. D’abord, les femmes sont trop jeunes et inexpérimentées. Ensuite, elles ont des enfants et cela ne va pas. Et à la fin, elles sont trop vieilles. Les hommes sont jugés différemment sur ces questions.» Selon la conseillère aux États, la famille n’est, aujourd’hui encore, un sujet que pour les femmes. «C’est comme si on voulait nous tenir à l’écart de ces fonctions avec n’importe quel argument.»

Dans la «NZZ am Sonntag», une ancienne socialiste passée chez les Vert’libéraux, Chantal Galladé, critique au contraire vivement la stratégie du PS. Elle juge notamment «discriminatoire d’être simplement réduit à son sexe». Et défend ainsi la position de Daniel Jositsch, qui a été son compagnon et qui ferait selon elle un excellent candidat.

Au-delà du genre, il y a les idées. On savait que deux candidats, Daniel Jositsch et la Bernoise Evi Allemann, font partie de la Plateforme réformiste - Les sociaux-libéraux au sein du PS Suisse. La «NZZ am Sonntag» révèle que c’est aussi le cas d’Eva Herzog. Cette dernière précise qu’elle y est enregistrée depuis quelques mois et n’a pas du tout eu l’idée de le communiquer activement.

Profils assez proches

Parmi les quatre personnes qui se sont annoncées pour succéder à Simonetta Sommaruga, une seule ne fait donc pas partie de cette plateforme: la Jurassienne Elisabeth Baume-Schneider, davantage positionnée à gauche. Cela change-t-il vraiment la donne? La «SonntagsZeitung» s’est penchée sur les profils Smartspider des candidats, qui permettent de résumer leur positionnement politique. En réalité, ceux-ci diffèrent peu, note le journal.

Pour mémoire, le groupe parlementaire socialiste décidera le 18 novembre des critères à remplir pour figurer sur le ticket du parti. Huit jours plus tard, il désignera des noms, et l’élection aura lieu le 7 décembre.

