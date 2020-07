Santé – Un tiers des enfants s’empoisonne avec du plomb Près de 800 millions de jeunes sont intoxiqués par le plomb à cause de la pollution de l'air et des eaux. Notamment en Asie du Sud.

Les enfants sont notamment exposés au «plomb dans l'eau provenant de l'utilisation de tuyaux» faits dans ce métal (photo d'illustration). KEYSTONE

Un tiers des enfants du monde, soit jusqu'à 800 millions, souffrent d'empoisonnement au plomb à cause de la pollution de l'air et des eaux. L'Unicef et l'ONG Pure Earth ont mis en garde jeudi contre cette crise sanitaire, «massive et jusqu'alors inconnue».

Selon un rapport publié par les deux organisations, «près de la moitié de ces enfants vivent en Asie du Sud» et sont victimes de cette pollution souvent causée par le recyclage artisanal des batteries de voiture au plomb.

«Avec peu de symptômes précoces, le plomb fait silencieusement des ravages sur la santé et le développement des enfants, avec des conséquences potentiellement fatales», assure dans un communiqué Henrietta Fore, directrice générale du Fonds des Nations unies pour l'enfance, qui s'alarme de cette intoxication aussi appelée saturnisme.

Selon le rapport, «environ un enfant sur trois – jusqu'à 800 millions dans le monde – a un taux de plomb dans le sang égal ou supérieur à cinq microgrammes par décilitre» de sang (μg/dL), «niveau auquel il faut agir».

Recyclage dangereux

«Le recyclage informel et non conforme aux normes des batteries au plomb est l'une des principales causes d'empoisonnement au plomb chez les enfants vivant dans les pays à faibles et moyens revenus, qui ont vu le nombre de véhicules tripler depuis 2000», note le rapport.

«Les travailleurs des opérations de recyclage dangereuses et souvent illégales ouvrent les boîtiers des batteries, déversent de l'acide et de la poussière de plomb dans le sol et font fondre le plomb récupéré dans des fours bruts à ciel ouvert qui émettent des fumées toxiques empoisonnant la communauté environnante», explique l'Unicef.

Parmi les autres sources d'exposition des enfants, le rapport cite «le plomb dans l'eau provenant de l'utilisation de tuyaux» faits dans ce métal, «l'exploitation minière» ou «la peinture et les pigments à base de plomb».

Enfants très vulnérables

Le plomb est une substance toxique. Ce métal entre dans l'organisme par inhalation ou par ingestion puis se diffuse pour atteindre le cerveau, le foie, les reins et les os. Une exposition aiguë ou chronique à des niveaux élevés entraîne des troubles digestifs, une perturbation des reins, des lésions du système nerveux ou des anomalies de la reproduction.

Les enfants, au système nerveux en plein développement, sont très vulnérables à cette intoxication et leur tendance à porter des objets à la bouche les expose davantage.

( ats/nxp )