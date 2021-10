Fermeture du Grand-Pont – Un tiers des Lausannois prêts à ranger la voiture Plus de 900 personnes ont participé à notre sondage en ligne «Le Grand-Pont fermé, renoncerez-vous à la voiture au centre-ville?». Voici les résultats. Laurent Antonoff

Inauguré en 1844, le Grand-Pont aura besoin de dix mois pour faire peau neuve. Une fermeture qui va engendrer d’importants problèmes de circulation à Lausanne. 24 HEURES/Marius Affolter)

C’est un sondage proposé sur notre site, en marge de l’annonce de la fermeture, pour raisons de travaux, du Grand-Pont à Lausanne de janvier à novembre 2022. Un peu plus de 900 personnes y ont participé à ce jour.

Abo Fermeture du Grand-Pont Comment Lausanne compte éviter «le chaos complet» À la question «Le Grand-Pont fermé, renoncerez-vous à la voiture au centre-ville?», 31% des sondés affirment être prêts à franchir ce pas plus que symbolique. À l’opposé, et malgré les problèmes de circulation que le chantier va engendrer, ils sont 34% à assurer qu’ils ne comptent pas se passer de leur voiture pour autant. Enfin, et c’est peut-être une conséquence de la multiplication des chantiers en ville, couplée à la volonté politique de dissuader les automobilistes de rouler à Lausanne, ils sont 35% à déclarer que, de toute façon, ils ne viennent plus au centre-ville de Lausanne. Ni en voiture ni en bus. Le sondage est encore ouvert.

Place Centrale aussi fermée

L’état du Grand-Pont nécessite dix mois de fermeture à toutes les circulations. Les travaux prévoient la démolition et la reconstruction du tablier, le traitement des maçonneries et l’assainissement des garde-corps, des mâts de drapeaux et de l’éclairage public. Des itinéraires cyclables vont être aménagés pour contourner le chantier. Une passerelle pour les piétons sera construite. Elle surplombera la place Centrale, qui accueillera le site du chantier. Conséquence: plus aucune place de parc disponible à cet endroit, et cela dès le 18 octobre prochain déjà. Enfin, neuf lignes de bus seront impactées, avec de nouveaux tracés et de nouveaux horaires.

