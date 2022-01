Armée en ligne – Un tiers des recrues feront leur rentrée à distance Quelque 11’200 recrues commenceront leur école en ligne le 17 janvier. Elles n’entreront physiquement dans le service qu’à la fin du mois, à condition de présenter un test négatif.

Cette entrée en service échelonnée sera aussi appliquée aux cadres. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

En raison du Covid-19, près d’un tiers des 11’200 recrues commenceront leur école à distance le 17 janvier. Elles n’entreront physiquement dans le service qu’à la fin du mois, à condition de présenter un test PCR ou antigénique négatif.

Tests hebdomadaires obligatoires

Les formations à distance des recrues, impliquant environ six heures d’autoformation et d’apprentissage par jour et quatre heures d’entraînement sportif par semaine, seront comptées comme des jours de service à part entière.

D’autres mesures ont été prises afin de limiter la contagion au sein de l’armée. Parmi elles, les tests hebdomadaires obligatoires du personnel civil et des militaires de carrière ayant des contacts avec la troupe, le port de masques FFP2 et la suspension des sorties et congés au moins pendant le mois de janvier.

ATS

