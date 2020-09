Transports – Un tiers des TGV entre la Suisse et Paris passe à la trappe En raison de la quarantaine que Berne impose au retour de nombreuses régions françaises, l’opérateur franco-suisse réduit son offre. Marc Moulin

Lyria annonce le maintien de onze allers-retours quotidiens, contre quinze à l’heure actuelle. Photo: Salvatore Di Nolfi keystone-sda.ch

L’opérateur ferroviaire franco-suisse Lyria adapte son offre de liaisons à grande vitesse à la baisse prévisible de la demande après les mesures sanitaires que Berne a annoncées le 11 septembre à l’égard des voyageurs arrivant de France en Suisse. La filiale de la SNCF et des CFF supprime un tiers des liaisons entre les gares helvétiques et Paris.

Dans un communiqué diffusé ce lundi, Lyria annonce le maintien de onze allers-retours quotidiens, contre quinze à l’heure actuelle. À noter que l’offre initiale prévue pour l’année 2020 (17 allers-retours, plus un autre en période estivale entre Marseille et Genève) n’avait pas été intégralement rétablie cet été après la paralysie totale de la période du confinement.

Concrètement, dès lundi prochain, les voyageurs pourront encore tabler sur quatre allers-retours entre la Cité de Calvin et la capitale française (contre sept aujourd’hui et huit dans l’horaire initial). Les Lausannois conservent trois va-et-vient via Vallorbe (soit la totalité de cette offre qui franchit les plis jurassiens) mais un seul des trois allers-retours plus longs transitant par Genève. Les Alémaniques, enfin, pourront encore compter sur quatre allers-retours par jour entre Zurich et Paris via Bâle, dont un nécessitera un transbordement dans la cité rhénane.

Une demande à assouvir

L’opérateur semble donc encore miser sur le maintien d’une demande substantielle dans les relations entre les deux pays. Pourtant, une vaste partie de l’Hexagone est désormais classée en zone rouge par les autorités suisses.

Depuis le 14 septembre, tout voyageur arrivant en Suisse après avoir séjourné plus de vingt-quatre heures dans l’un de ces territoires que Berne juge trop risqués est soumis à une quarantaine de dix jours. Les seules contrées françaises faisant exception à cette mesure drastique sont les trois régions frontalières de la Confédération (Auvergne Rhône-Alpes, Bourgogne Franche-Comté et Grand Est) ainsi que la Bretagne. La Ville Lumière, terminus de toutes les liaisons TGV franco-suisses, est en revanche bien sûr liste rouge.

Voyager masqué

Lyria justifie son optimisme par deux raisons. Premièrement, ses trains assurent des liaisons exemptes de mesures de quarantaine. Il peut s’agir de voyages transfrontaliers comme un trajet de Lausanne à Dijon, en Bourgogne. Il peut aussi s’agir de relations purement françaises – sur lesquelles les mesures sanitaires suisses n’ont pas de prise – entre Paris et des gares de province desservies par le TGV, à l’image de Bourg-en-Bresse, Bellegarde, Mulhouse ou Frasne.

Deuxièmement, l’ordonnance fédérale est assortie de dérogations à la quarantaine moyennant certaines conditions. C’est notamment le cas quand un déplacement en zone rouge se révèle incontournable pour des raisons professionnelles ou médicales.

Lyria précise que les annulations et modifications sans frais de ses billets restent assurées jusqu’au 1er novembre «en cette période d’incertitude». Le port du masque à bord est obligatoire.