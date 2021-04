Élections communales – Un «Tiolu» sera syndic de Grandson La gauche conteste la syndicature au PLR. La socialiste Nathalie Gigandet se lance dans la bataille face au vice-syndic Antonio Vialatte. Frédéric Ravussin

Qui de la socialiste Nathalie Gigandet ou du PLR Antonio Vialatte sera syndic de Grandson le 25 avril? DR

À Grandson, la gauche continue d’avoir de l’appétit. Bien qu’ils restent minoritaires au sein de l’Exécutif, Verts et socialistes lancent une candidate dans la course à la syndicature, confortés par la plus fine marge jamais enregistrée – 4-3 en faveur du PLR – au sein du collège municipal du bourg. De fait, les Grandsonnois devront choisir entre la socialiste Nathalie Gigandet – seule élue au soir du premier tour – et l’actuel vice-syndic PLR Antonio Vialatte.

«Mon élection au premier tour m’a convaincue que j’avais une carte à jouer.» Nathalie Gigandet, municipale socialiste

Premier Vert à s’asseoir sur un siège municipal à Grandson – ce sera chose faite le 1er juillet –, Nicolas Perrin était prêt à relever le défi au cas où sa colistière ne s’annonçait pas partante. «Mais pour moi, il était évident que ça devait être elle. Au vu de son brillant résultat et de l’expérience qu’elle a acquise ces cinq dernières années. Et comme en plus c’est une femme, on peut dire qu’elle cochait toutes les cases», affirme-t-il. La principale intéressée confirme en d’autres termes. «J’y pensais un peu avant les élections. Mon élection au premier tour m’a convaincue que j’avais une carte à jouer.»

«Je suis pour la démocratie. C’est donc bien de laisser le choix aux Grandsonnois.» Antonio Vialatte, vice-syndic PLR

Une carte à laquelle le PLR opposera donc Antonio Vialatte, municipal depuis dix ans et dont le nom semblait s’imposer dès le moment où le syndic actuel François Payot a annoncé qu’il ne briguerait pas de nouveau mandat. «On n’a même pas organisé de primaire à l’interne», confirme Antonio Vialatte. Le PLR s’attendait-il, au terme du second tour où il a placé ses quatre candidats aux quatre premières places, à une élection tacite? «Oui et non, en fait, élude Antonio Vialatte. Mais je suis pour la démocratie, donc c’est bien de laisser le choix aux Grandsonnois»

Un choix qu’ils n’avaient plus eu depuis 2002 et la victoire de la socialiste Myriam Sandoz face au radical Claude Luthi. Si le PLR semble partir favori, la lutte s’annonce toutefois indécise. Une chose est en revanche certaine: Nathalie Gigandet ou Antonio Vialatte écrira une page de l’histoire politique de Grandson. Tous deux viennent en effet du village des Tuileries et jamais – de mémoire d’élus locaux – le collège municipal grandsonnois n’a été dirigé par un «Tiolu».

