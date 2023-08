Mondiaux de cyclisme – Un titre à défendre, avec le sourire en prime Championne du monde en titre de relais-mixte, la Suisse va défendre sa médaille d’or mardi. Dans un exercice qui plaît à tous les athlètes. Robin Carrel - Glasgow

L’or gagné par les Suisses il y a un an en Australie. AFP

Il y a un peu moins d’un an, Nicole Koller, Marlen Reusser, Élise Chabbey, Stefan Bissegger, Stefan Küng et Mauro Schmid avaient offert à leur pays leur première médaille d’or dans cet exercice bien particulier: une sorte de double contre-la-montre par équipes. Trois coureurs d’un sexe partent, avant d’être relayés par trois athlètes de l’autre genre. Et, forcément, le pays le plus rapide l’emporte.

Mardi, les sélections se battront sur le même tourniquet que celui des courses en ligne et, selon les Helvètes, ça les avantage encore plus que le tracé de l’année dernière. Parce que les six «pilotes» en lice sont parmi les plus adroits du plateau, paraît-il. «Je pense que le circuit de cette année se prête encore mieux à nos qualités que celui de l’année dernière», a d’ailleurs confirmé Michael Albasini, le sélectionneur de l’équipe de Suisse.

«Il y a un an, en Australie, si vous regardez bien, nous avions fait la différence dans les virages et les descentes, a enchaîné le Thurgovien. Nos athlètes étaient descendus comme des fous! Aucune autre équipe n’était passée plus vite sur les points techniques que nous. Et cette année, c’est un circuit encore bien plus technique. On a embauché un entraîneur technique à l’étranger (ndlr: Oscar Saiz) et Marlen, comme certains de ses coéquipiers, ont bossé avec lui pour progresser.»

En plus de ce statut enviable, les tenants du titre aiment cet exercice si particulier, qui n’est couru que lors des Mondiaux ou aux JO. «C’est super cool!, s’est enthousiasmée Élise Chabbey. Déjà parce que dans le vélo, on a finalement peu de liens ensemble, entre les hommes et les femmes. Il y a une super ambiance avec les garçons.» «Je me réjouis beaucoup, a ajouté Marlen Reusser. c’est toujours un jour mémorable, avec pas trop de souffrance sur la route, mais plutôt pas mal de joie. Par contre, j’espère que les autres équipes vont souffrir.»

«Je ne suis pas allé au bout de la course en ligne dimanche, pour en garder un peu pour ce mardi, a expliqué de son côté Stefan Bissegger, qui a abandonné après quelque 170 kilomètres. Le relais-mixte, c’est plutôt cool. Mais sur ce tracé-là, ça va être très difficile et un peu bizarre. Presque comme un chrono individuel, mais à trois!» Aux côtés de Mauro Schmid et de Stefan Küng, 13e et 5e dimanche, le coureur d’EF Education-EasyPost aura de quoi tester une nouvelle fois ses jambes, avant le contre-la-montre de vendredi et d’ajouter de l’or mondial à son palmarès.

