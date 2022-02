Hockey sur glace – Un ton en dessous, la Suisse perd contre les Tchèques L’équipe de Suisse a perdu 2-1 après les tirs aux butx contre la Tchéquie vendredi. Elle devra passer par un barrage pour aller en quarts. Cyrill Pasche Pékin

A l’instar de Gaëtan Haas, la Suisse a fini à terre contre les Tchèques. AFP

Comme au premier match contre les Russes (défaite 1-0 avec un autogoal d’Enzo Corvi), l'équipe de Suisse a encore encaissé un but contre son camp. Cette fois-ci, un tir de Jiri Smejkal a frappé le patin du défenseur Yannick Weber avant de filer au fond des filets défendus par Leonardo Genoni (5e, 1-0).

Entre les poteaux, le gardien du EV Zoug a été bon, mais il n’a pas eu le même rayonnement sur son équipe que Reto Berra lors du premier match du tournoi.

Les Suisses ont égalisé en power-play, un exercice qui leur avait posé beaucoup de problèmes contre les Russes. Le Biennois Gaëtan Haas, en embuscade devant la cage tchèque, a exploité en deux temps une passe de Sven Andrighetto (9e, 1-1).

Trop souvent dominés

Convaincants contre le ROC (Russie) mercredi, les Suisses n’ont pas dégagé la même aisance contre une équipe tchèque difficile à manier et supérieure en termes d’impact physique. Dans le camp helvétique, rares ont été les attaquants capables de créer du danger en phase offensive. La ligne de Gaëtan Haas - avec Sven Andrighetto et Denis Hollenstein - a encore été la plus en vue vendredi.

Mutisme aux tirs aux buts

Souvent forcés à défendre, les Suisses n’ont jamais réussi à prendre ce match à leur compte ni à exploiter leur vitesse. La meilleure occasion de remporter la mise dans le temps réglementaire s’est présentée à la 58e minute, lorsque Simon Moser, habilement lancé en profondeur par Christoph Bertschy, a manqué son duel en solitaire contre le gardien tchèque.

Lors de l’épreuve des tirs aux buts, la Tchéquie a eu le dernier mot grâce à David Krejci, unique buteur de la séance.

Samedi à 14h10, la Suisse disputera son troisième et dernier match de la phase de groupe contre le Danemark de Heinz Ehlers, vainqueur 3-2 contre la République tchèque, mais battu 2-0 par les Russes vendredi. La Suisse jouera la semaine prochaine un barrage contre un adversaire à définir pour accéder aux quarts de finale.

Tchéquie - Suisse 2-1 tab (1-1 0-0 0-0) Afficher plus National Indoor Stadium, Pékin. Arbitres: MM. Ansons (Lett), Bruggeman (E-U), Lazarev (Rus) et McCrank (Can). Buts: 5e Smejkal (Klok, Zohorna) 1-0, 9e Haas (Andrighetto/ 5 c 4) 1-1. Tirs aux buts: Ambühl -, Krejci 1-0, Andrighetto -, Sedlak -, Corvi -, Kovar -, Bertschy -, Repik -, Haas -. Tchéquie: Hrubec; Mozik, Sulak; Kundratek, Jerabek; Knot, Klok; Sklenicka; Hyka, Krejci, Sedlak; Stransky, Kovar, Cervenka; Repik, Sobotka, Lenc; H. Zohorna, T. Zohorna, Smejkal; Frolik. Entraîneur: Pesan. Suisse: Genoni; Untersander, Frick; Diaz, Müller; Loeffel, Weber; Fora, Alatalo; Andrighetto, Haas, Hollenstein; Ambühl, Corvi, Hofmann; Vermin, Bertschy, Herzog; Mottet, Thürkauf, Moser. Entraîneur: Fischer. Pénalités: 5 x 2’ contre la Tchéquie, 2 x 2’ contre la Suisse. Notes: La Suisse sans Simion (quarantaine), Malgin ni Aeschlimann (surnuméraires).

