Grève du 8 mars – Un tour de chauffe féministe avant le 14 juin Une manifestation aura lieu à Lausanne mercredi, pour la Journée internationale des droits des femmes. L’appel à une mobilisation massive le 14 juin est lancé. Vincent Maendly

Le 14 juin est resté une date importante pour le combat féministe en Suisse depuis l’inscription de l’égalité homme-femme dans la Constitution en 1981, dont l’application a été revendiquée dix ans plus tard lors de la grande Grève des femmes de 1991. Chantal Dervey

Le mauve va de nouveau s’afficher ostensiblement dans le centre-ville de Lausanne ce mercredi, à l’occasion de la Grève féministe du 8 mars, marquant la Journée des droits des femmes. «C’est une date importante en cela qu’elle est internationale et nous permet de montrer notre solidarité avec les mouvements féministes à travers le monde», relève Clara, membre du collectif organisateur.

Dans le canton de Vaud, l’essentiel de l’événement se déroulera à Lausanne, où devraient converger les manifestantes et manifestants. Le cortège partira à 18 h de la place de la Riponne pour faire un tour en ville, passant par la place du 14-Juin, celles de l’Europe et de la Palud.

Pour marquer le coup, le collectif de la Grève féministe tiendra des stands sur la place de la Riponne dès 15 h. Plusieurs organismes sont invités à prendre la parole ou à se présenter au public, comme le Comité Ukraine, l’Assemblée des femmes kurdes (Lajîn), ou l’association E-Changer.

Un 14 juin symbolique

S’il ne faut guère s’attendre à un déferlement de masse ce mercredi, c’est que ce 8 mars servira avant tout de tour de chauffe en vue de la date phare du combat féministe, à savoir le 14 juin prochain. Un nouvel appel à la mobilisation sera lancé en vue de ce jour-là, ô combien symbolique puisqu’il évoque l’inscription de l’égalité homme-femme dans la Constitution en 1981, ainsi que les grandes grèves des femmes de 1991 et 2019, années où un demi-million de manifestantes descendirent dans la rue en Suisse.

À l’échelle nationale, le collectif, qui appelle au changement du système patriarcal et capitaliste, a tenu ses assises samedi. Le manifeste qui en a éclos développe dix revendications, notamment la refonte de l’AVS via un système à un seul pilier, le renforcement de la loi sur l’égalité, un congé parental d’au moins un an par personne et par enfant, des mesures systématiques de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, ou encore le droit à l’avortement libre et gratuit.

