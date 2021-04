Sur les chemins du canton – Un tour de l’Arve en pleine nature Découvrez la campagne genevoise à vélo ou à pied, loin des voitures. Cathy Macherel

Au centre-ville, de Carouge à la Jonction, les berges de l’Arve représentent un axe de circulation très protégé et utile pour les cyclistes. Mais on connaît moins les berges de la rivière quand celle-ci, en amont, dessine ses méandres en rase campagne entre France et Suisse. C’est donc sur un itinéraire de loisirs à faire préférablement à VTT ou à VTC, et même à pied, que l’on vous emmène. Du plateau de Vessy, le parcours peut se faire dans les deux sens; optons ici pour un sens inverse aux aiguilles d’une montre. Tout du long, vous ne croiserez quasi aucune voiture, même si quelques traversées de chaussée sont au programme.