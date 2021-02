Cyclisme – Un Tour de Romandie confirmé mais aménagé Annulée en 2020 à cause du coronavirus, la boucle romande reviendra quasiment inchangée en 2021. Sport-Center

Retour vers le futur pour Richard Chassot et l’édition 2020 du TdR KEYSTONE

Le Tour de Romandie 2021 ressemblera comme deux gouttes d'eau à celui prévu en 2020. Les organisateurs ont toutefois dû s'adapter aux contingences actuelles, pour pouvoir faire courir en toute sécurité les meilleurs cyclistes du monde entre le 27 avril et le 2 mai prochains. Ils accueilleront alors les 19 équipes du World Tour et une formation invitée.

Si les arrivées et les départs des étapes sont restés les mêmes que le plan prévu pour l'année dernière, Richard Chassot et sa troupe ont dû adapter certains tracés, afin de pouvoir respecter les protocoles de l'Union cycliste internationale et de l'Office fédéral de la santé publique.

Ainsi, entre Aigle et Martigny, le peloton ne montera plus la Petite Forclaz comme prévu pour lancer le Mondial (annulé lui aussi), mais il effectuera une boucle qui le fera passer par les montées de Produit et de Chamoson à quatre reprises. Les tracés autour d'Estavayer et entre La Neuveville et St-Imier proposeront pour leur part une boucle finale, pour «garder l'ambiance circuit», est-il écrit dans le communiqué des organisateurs.

Les cadors s'expliqueront lors d'un week-end particulièrement dense, entre arrivée au sommet à Thyon 2000 le samedi et contre-la-montre décisif à Fribourg le dimanche. «Avec un dénivelé record de plus de 12’600m, le TdR 2021 se pose comme l'un des plus corsés de l'histoire», s'est d'ailleurs félicité le directeur technique Bernard Bärtschi. Mais comme toujours, les organisateurs proposent et les coureurs disposent…

Tour de Romandie. Le parcours 2021:

- Mardi 27 avril: prologue à Oron (individuel) 4,05 km

- Mercredi 28 avril: Aigle - Martigny 168,1 km

- Jeudi 29 avril: La Neuveville - Saint-Imier 164.4 km

- Vendredi 30 avril: Estavayer (en boucles) 172, km

- Samedi 1er mai: Sion - Thyon 2000 161.6 km

- Dimanche 2 mai: Fribourg (contre-la-montre individuel) 16,19 km