Jeudi 24 novembre dernier, le Conseil des droits de l’homme adoptait une résolution historique: l’instance onusienne a décidé de mettre en place une mission d’établissement des faits sur les violations des droits humains commises lors des manifestations qui ont débuté le 16 septembre en Iran.

La répression meurtrière du soulèvement populaire en Iran, suscitée par la mort en détention de Mahsa Amini le 16 septembre, s’inscrit dans le sillage du cycle d’attaques violentes menées par les autorités contre la population qui exprime ses revendications légitimes depuis décembre 2017.

«Les autorités iraniennes ne peuvent plus commettre de crimes relevant du droit international sans craindre de conséquences.»

Plus de deux mois après le début du soulèvement populaire, l’impunité systématique a enhardi les autorités iraniennes à déployer la force meurtrière. Elles recourent également à la peine de mort comme outil d’intimidation et de répression politique. Depuis la fin du mois d’octobre, les autorités ont prononcé la peine capitale dans le cadre de procès inéquitables à l’encontre d’au moins 21 personnes, toutes inculpées en lien avec les manifestations. Des appels inquiétants ont été lancés par une majorité de parlementaires, le responsable du pouvoir judiciaire, Gholamhussein Mohseni-Ejei, le procureur général, Mohammad Jafar Montazeri, et de hauts responsables de la police pour accélérer les procédures et exécuter les personnes condamnées en public.

Depuis que les manifestations ont éclaté à la mi-septembre, Amnesty a enregistré les noms et les coordonnées de plus de 300 personnes, dont au moins 41 enfants, tuées par les forces de sécurité. Les membres des minorités ethniques opprimées en Iran, notamment les Baloutches et les Kurdes, ont été les plus touchés par la répression. Les enquêtes sur l’identité des personnes tuées se poursuivent, et le nombre réel de victimes est certainement bien plus élevé.

Un tournant très attendu

Amnesty International œuvre depuis des années à la mise sur pied d’un mécanisme international d’enquête en Iran. Plus d’un million de personnes ont d’ailleurs signé notre pétition en ce sens. Cette mission d’enquête aurait dû être menée bien plus tôt, mais le vote du jeudi 24 novembre 2022 à la Session spéciale du Conseil des droits de l’homme marque un tournant très attendu dans la lutte contre l’impunité systématique. Il adresse un message clair aux autorités iraniennes: elles ne peuvent plus commettre de crimes relevant du droit international sans craindre de conséquences.

Dans le contexte iranien, il est important que notre pays affirme publiquement son engagement contre la peine de mort et pour la protection des défenseur·e·s des droits humains, et qu’il exprime une solidarité active avec les manifestant·e·s. Nos autorités peuvent aussi apporter une contribution concrète en observant les procès de personnes qui risquent la peine de mort pour leur participation à des manifestations.

Nadia Boehlen Porte-parole d'Amnesty International

