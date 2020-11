Arnaque sur la plaine de l’Asse – Un trafic de faux abonnements démantelé à Paléo Cinq hommes, dont d’anciens bénévoles du festival, sont jugés mercredi à Nyon pour vol, escroquerie et faux dans les titres. Christophe Boillat

Les voleurs ont jeté leur dévolu sur le système d’abonnements durant les éditions 2016 et 2017 (image d’archives). KEYSTONE

La fauche, la resquille, le trafic de faux billets ont toujours existé dans les festivals, mais l’ampleur de ce qui s’est produit au Paléo Festival de Nyon en 2016 et 2017 sort clairement de l’ordinaire. Cinq hommes seront jugés ce mercredi par le Tribunal correctionnel de Nyon pour avoir escroqué dans les grandes lignes le raout de la plaine de l’Asse, aussi pour vol et faux dans les titres. Selon l’organisation, le préjudice subi serait de l’ordre de 160’000 francs.

«Nous nous sommes aperçus lors de contrôles que quelque chose ne jouait pas. Et ce n’était pas évident car ils étaient très habiles et ont profité d’une faille dans notre système d’abonnements.» Daniel Rossellat, fondateur et président du Paléo Festival de Nyon

«Nous avons eu des précédents, mais pas de cet ordre», annonce Daniel Rossellat, fondateur en 1976 du festival. «Nous nous sommes aperçus lors de contrôles que quelque chose ne jouait pas. Et ce n’était pas évident car ils étaient très habiles et ont profité d’une faille dans notre système d’abonnements», poursuit le président du Paléo, précisant que l’organisation a déjà porté plainte une demi-douzaine de fois, mais pour des délits véniels.

Les détails de la combine

Édition 2016, le quintette de voleurs jette son dévolu sur les abonnements. Selon l’acte d’accusation de la procureure de la division Strada chargée de l’affaire, l’un d’entre eux, bénévole du festival, crée en le multipliant à maintes reprises un authentique abonnement valable pour la semaine de la manifestation. Il change grâce à un programme informatique le nom du détenteur. Il utilise aussi d’anciens abonnements précédemment utilisés ou envoie de faux sésames par courriel à des festivaliers intéressés, ces derniers les impriment alors eux-mêmes.

Un autre larron, poursuivi aussi dans cette affaire pour détention de stupéfiants et armes, violence ou injures, se charge alors de refourguer les faux abonnements. Rendez-vous est fixé sur le site pour remettre les faux passes aux gogos. L’abusé se présente alors à la caisse tenue par le faussaire qui ne scanne pas le code-barres de l’abonnement mais remet un vrai bracelet qui permet d’entrer dans l’enceinte et assister à l’ensemble des concerts du soir.

Le mystificateur confie aussi des abonnements à trois autres comparses bénévoles, pour qu’ils les revendent ou qu’ils fassent entrer des connaissances gratos. L’homme à l’origine de la falsification est malin. Si un client est méfiant ou pose trop de questions, il lui refile un vrai abonnement, précédemment chapardé. La manipulation se poursuit en 2017, mais de façon encore mieux huilée et plus étendue.

Les deux protagonistes se répartissent les gains: 60% pour l’instigateur, le reste pour le revendeur sur la Toile, aussi intermédiaire sur le site. Ce sont des centaines d’abonnements qui ont été vendus, échangés, remis gratuitement à des tiers le long de deux éditions.

Si la procureure ne veut pas expliciter plus en avant la découverte du pot aux roses, des contrôles ont été lancés et ont abouti à des perquisitions qui ont révélé le mécanisme. Paléo Arts et Spectacles, par la voix de Daniel Rossellat et Philippe Vallat, a déposé plainte et s’est constituée partie civile en avril 2018. Après examen comptable, le montant de ses prétentions est fixé à 64’380 francs.

Accord entre les parties

Un accord a été trouvé entre les parties. «On ne voulait pas les assommer définitivement», dit Daniel Rossellat, magnanime. Les accusés acceptent leur condamnation pénale, aussi de rembourser (ils ont déjà versé des acomptes, d’autres sommes ont été séquestrées) le produit arrêté du préjudice. Mercredi à 14 h, dans le cadre d’une procédure simplifiée, ils seront condamnés, à moins d’un revirement de dernière minute, à des peines de prison allant de 8 à 24 mois (selon les cas), toutes assorties du sursis.