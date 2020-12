Le retour des wagons couchettes – Un train de nuit pour Barcelone est promis en 2024 Les gares de Genève, Lausanne et Fribourg seront desservies. Un accord international a été signé mardi. Marc Moulin

En mars 2019, le Nightjet pour Hambourg et Berlin est prêt à quitter Zurich. RETO OESCHGER

Pour ceux qui l’ont connu avant son trépas en 2012, c’est un peu la résurrection du bon vieux Talgo. Selon les termes d’un accord international signé ce mardi. Les Romands retrouveront dès la fin de 2024 la possibilité de rallier Barcelone par train de nuit. Moyennant une correspondance à Bâle, ils pourront aussi rallier Amsterdam de la même façon dès la fin de l’an prochain.

La nouvelle est rassurante pour les voix romandes qui s’inquiétaient d’un rebond surtout centré jusqu’ici sur la Suisse alémanique (lire notre édition de mardi). «Il est très positif de voir que cette ligne au moins est garantie et qu’il est possible de coopérer avec la SNCF, incontournable si on veut développer des liaisons vers le sud et l’ouest, commente Isabelle Pasquier, conseillère nationale genevoise des Verts. Mais cela reste insuffisant. Cette ligne doit ouvrir des possibilités d’aller ailleurs et plus loin.»