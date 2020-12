Suisse-Allemagne – Un train envoyé par erreur sur une ligne sans électrification Une erreur d’aiguillage est survenue dimanche pour un train CFF qui reliait la Suisse à l’Allemagne. Le convoi a dû être tracté par une locomotive.

Une locomotive diesel a dû être appelée à la rescousse. Keystone

Après l’électrification complète de la liaison Zurich – Munich, les nouveaux trains CFF Astoro y circulent réduisant le temps de trajet de 45 minutes à quatre heures. Mais manque de chance dimanche, l’un des trains a été envoyé sur une ligne non électrifiée.

L’horaire 2021 permet désormais des liaisons plus rapides et plus fréquentes vers Milan (I) et Munich (D). Deux fois plus de trains circulent désormais entre l’Allemagne et la Suisse.

Remorqué par une loco

Pourtant dimanche, un train CFF circulant de Zurich à Munich est tombé en panne peu après la frontière. Un train alimenté exclusivement à l’électricité a été détourné vers une voie sans lignes aériennes, a indiqué un porte-parole de la Deutsche Bahn à Keystone-ATS.

Le train a pu rouler jusqu’à la gare suivante de Hergatz près de Lindau avant de s’arrêter. Il a ensuite été remorqué par une locomotive diesel. Les passagers ont poursuivi leur voyage en empruntant des trains régionaux. La raison pour laquelle cet incident s’est produit est encore en cours de clarification.

ATS/NXP