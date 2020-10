Thaïlande – Un train percute un autocar: 17 morts Une terrible collision entre un train et un autocar près de Bangkok a fait au moins 17 morts et des dizaines de blessés.

Terrible collision entre un train et un autocar bondé près de Bangkok. Capture écran Twitter

L’accident est survenu à environ 50 kilomètres de la capitale thaïlandaise alors que l’autocar transportait les passagers vers un temple de la province de Chachoengsao, dans l’est de la Thaïlande, pour assister à une cérémonie bouddhiste, a indiqué un responsable local de la police.

«Le bilan que nous avons pour le moment est de 17 morts», a déclaré ce responsable. La collision a eu lieu vers 8h heure locale (1h en Suisse).

Le gouverneur de la province, Maitree Tritilanond, a déclaré aux journalistes qu’au moins 29 personnes avaient été blessées.

Les premières images diffusées par des sauveteurs montrent l’autocar renversé sur un côté, son toit arraché, des morceaux de métal tordus, des corps couchés sur la voie ferrée et des objets personnels de passagers éparpillés sur le lieu de la collision.

Accidents courants

Le nombre des morts et celui des blessés devraient augmenter, selon les responsables.

De tels accidents sont courants en Thaïlande, pays qui se trouve régulièrement en tête des classements des réseaux routiers les plus dangereux du monde. Les excès de vitesse, la conduite en état d’ivresse et la faiblesse des contrôles routiers sont les principales causes de cette situation.

Selon un rapport publié en 2018 par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la Thaïlande a le deuxième taux de mortalité due aux accidents de la circulation dans le monde.

La majorité des victimes sont des motocyclistes, mais les accidents d’autocars transportant des groupes de touristes ou de travailleurs sont fréquents.

AFP/NXP