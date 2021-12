Entre Nyon et Genolier – Un train sur deux supprimé à cause du Covid Au Nyon-Saint-Cergue-Morez, un conducteur sur trois est malade ou en isolement. La cadence au quart d’heure ne peut plus être maintenue sur le tronçon le plus fréquenté de la ligne. Raphaël Ebinger

Le train Nyon-Saint-Cergue fait face à des difficultés de personnel en raison de la pandémie. Patrick Martin

La compagnie du Nyon-Saint-Cergue-Morez (NStCM) est impactée de plein fouet par la 5e vague. Huit de ses trente mécaniciens sont soit malades, soit en quarantaine.

«Nous avons tout fait pour éviter le moindre désagrément à nos voyageurs, souligne Didier Rey, le directeur par intérim. Nous avons rappelé le personnel qui était en vacances. Mais, à notre corps défendant, nous avons dû nous résoudre à supprimer des navettes entre Genolier et Nyon.»

Dès lundi 13 décembre et jusqu’à nouvel avis, la desserte au quart d’heure sera mise entre parenthèses sur la partie basse de la ligne. Les trains au départ de Nyon aux :08 et :38, ainsi que ceux au départ de Genolier aux :09 et :39 sont concernés.